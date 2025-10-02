Attacco vicino a una sinagoga a Manchester tre morti
Giornata di sangue a Manchester, dove un attentato – dall'alto valore simbolico – ha colpito la comunità ebraica proprio durante lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, la ricorrenza più sacra del calendario israelita. Una festa di raccoglimento trasformata in tragedia. Poco dopo le 9 del mattino, un uomo a bordo di un'auto si è lanciato contro i fedeli radunati davanti alla sinagoga del quartiere residenziale di Heaton Park. Dopo aver investito alcune persone, l'aggressore è sceso dal veicolo armato di coltello, colpendo chi si trovava sulla sua strada. Il bilancio provvisorio parla di due vittime e quattro persone rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
