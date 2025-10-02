Attacco vicino a una sinagoga a Manchester tre morti | La polizia | Attentato terroristico | Due arresti

Nel giorno di Yom Kippur un uomo ha accoltellato quattro persone (due sono rimaste solo ferite) davanti a una sinagoga ortodossa della città inglese prima di essere ucciso dalla polizia. La polizia: "Il killer aveva una cintura esplosiva". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

