Attacco vicino a una sinagoga a Manchester tre morti | La polizia | Attentato terroristico | Due arresti
Nel giorno di Yom Kippur un uomo ha accoltellato quattro persone (due sono rimaste solo ferite) davanti a una sinagoga ortodossa della città inglese prima di essere ucciso dalla polizia. La polizia: "Il killer aveva una cintura esplosiva". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Roma, scritte antisemite ai Parioli: svastiche e insulti vicino a una sinagoga. I residenti: “Orrore che ci ferisce tutti”
Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un’anziana
Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga
Attacco vicino alla sinagoga di #Manchester, 4 feriti. L'assalitore ucciso. L'aggressione durante lo #YomKippur, giorno sacro del calendario ebraico. Si indaga sul movente. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Attacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Segnala ansa.it
Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Ucciso anche l'aggressore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Riporta tg24.sky.it