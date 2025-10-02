Attacco vicino a una sinagoga a Manchester tre morti incluso l' aggressore | si indaga per terrorismo | Aveva una cintura esplosiva

Nel giorno di Yom Kippur un uomo ha accoltellato quattro persone (due sono rimaste solo ferite) davanti a una sinagoga ortodossa della città inglese prima di essere ucciso dalla polizia. Re Carlo: "Profondamente scioccato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

