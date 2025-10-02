Attacco vicino a una sinagoga a Manchester tre morti compreso l' aggressore

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Yom Kippur un uomo ha accoltellato quattro persone (due sono rimaste solo ferite) davanti a una sinagoga ortodossa della città inglese prima di essere ucciso dalla polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

attacco vicino a una sinagoga a manchester tre morti compreso l aggressore

© Tgcom24.mediaset.it - Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, tre morti compreso l'aggressore

In questa notizia si parla di: vicino - sinagoga

Roma, scritte antisemite ai Parioli: svastiche e insulti vicino a una sinagoga. I residenti: “Orrore che ci ferisce tutti”

Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un’anziana

Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga

attacco vicino sinagoga manchesterManchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: quattro feriti, ucciso aggressore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: quattro feriti, ucciso aggressore ... Secondo tg24.sky.it

attacco vicino sinagoga manchesterAttacco alla sinagoga di Manchester, 'morto uno dei feriti' - E' morta una delle quattro persone date inizialmente per ferite nell'attacco avvenuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Vicino Sinagoga Manchester