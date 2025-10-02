Attacco vicino a una sinagoga a Manchester tre morti compreso l' aggressore
Nel giorno di Yom Kippur un uomo ha accoltellato quattro persone (due sono rimaste solo ferite) davanti a una sinagoga ortodossa della città inglese prima di essere ucciso dalla polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: vicino - sinagoga
Roma, scritte antisemite ai Parioli: svastiche e insulti vicino a una sinagoga. I residenti: “Orrore che ci ferisce tutti”
Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un’anziana
Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga
Attacco vicino alla sinagoga di #Manchester, 4 feriti. L'assalitore ucciso. L'aggressione durante lo #YomKippur, giorno sacro del calendario ebraico. Si indaga sul movente. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco compiuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester. #A - X Vai su X
Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: quattro feriti, ucciso aggressore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: quattro feriti, ucciso aggressore ... Secondo tg24.sky.it
Attacco alla sinagoga di Manchester, 'morto uno dei feriti' - E' morta una delle quattro persone date inizialmente per ferite nell'attacco avvenuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Si legge su ansa.it