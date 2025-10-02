Attacco vicino a una sinagoga a Manchester tre morti compreso l' aggressore | Aveva una cintura | Attenti è una bomba

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Yom Kippur un uomo ha accoltellato quattro persone (due sono rimaste solo ferite) davanti a una sinagoga ortodossa della città inglese prima di essere ucciso dalla polizia. Re Carlo: "Profondamente scioccato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, tre morti compreso l'aggressore | Aveva una cintura: "Attenti è una bomba"

attacco vicino sinagoga manchesterAttacco alla sinagoga di Manchester, il messaggio di re Carlo: «Io e mia moglie siamo scioccati» - Re Carlo III ha diffuso un messaggio ufficiale da Buckingham Palace in reazione all'attacco terroristico alla sinagoga di Manchester avvenuto oggi, giovedì 2 ottobre, in cui due ... Secondo ilgazzettino.it

attacco vicino sinagoga manchesterManchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Ucciso anche l'aggressore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Si legge su tg24.sky.it

