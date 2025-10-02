Attacco vicino a una sinagoga a Manchester 4 feriti e aggressore ucciso

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Yom Kippur un uomo ha accoltellato quattro persone davanti a una sinagoga ortodossa a Manchester. L'aggressore è stato ucciso dalla polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

attacco vicino a una sinagoga a manchester 4 feriti e aggressore ucciso

© Tgcom24.mediaset.it - Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso

In questa notizia si parla di: vicino - sinagoga

Roma, scritte antisemite ai Parioli: svastiche e insulti vicino a una sinagoga. I residenti: “Orrore che ci ferisce tutti”

Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un’anziana

Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga

attacco vicino sinagoga manchesterAttacco a sinagoga di Manchester, Starmer rientra da Copenaghen - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco compiuto oggi nel giorno di Yo ... Segnala ansa.it

attacco vicino sinagoga manchesterManchester, attacco a una sinagoga: 4 feriti, ucciso l’attentatore - MANCHESTER – All’esterno di una sinagoga ortodossa a Manchester si sono verificati alcuni accoltellamenti, stamani, nel giorno di Yom Kippur, festa sacra per gli ebrei. Da livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Vicino Sinagoga Manchester