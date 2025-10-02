Attacco sinagoga di Manchester Meloni | L’antisemitismo non può avere spazio in Europa

ROMA – “Sono profondamente colpita dal vile ed efferato attacco contro una sinagoga di Manchester, compiuto nel giorno sacro di Yom Kippur. Sono vicina alle famiglie delle vittime, alla comunità ebraica e alla nazione britannica tutta. L’antisemitismo non può avere e non avrà spazio alcuno in Europa”. E’ quanto afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

