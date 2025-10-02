Attacco in sinagoga a Manchester uomo accoltella e investe fedeli e passanti | 2 morti e 3 feriti gravi Ucciso il killer | il video

Attacco nel giorno di Yom Kippur a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Un uomo ha accoltellato e investito con l'auto i fedeli davanti alla sinagoga di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Attacco in sinagoga a Manchester, uomo accoltella e investe fedeli e passanti: 2 morti e 3 feriti gravi. Ucciso il killer: il video

E' di tre morti, compreso il presunto attentatore, il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto stamani, davanti a una sinagoga ortodossa, a Manchester, nel nord dell'Inghilterra.

Attacco a una sinagoga a Manchester, due morti - Due persone sono morte in seguito al sospetto attacco terroristico avvenuto davanti a una sinagoga nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur a Crumpsall, quartiere ... Si legge su libero.it

