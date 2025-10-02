Attacco in sinagoga a Manchester uomo accoltella e investe fedeli e passanti | 2 morti e 3 feriti gravi Ucciso il killer | Attenti ha una bomba

Attacco nel giorno di Yom Kippur a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Un uomo ha accoltellato e investito con l'auto i fedeli davanti alla sinagoga di. 🔗 Leggi su Leggo.it

attacco in sinagoga a manchester uomo accoltella e investe fedeli e passanti 2 morti e 3 feriti gravi ucciso il killer attenti ha una bomba

