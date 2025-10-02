Attacco in sinagoga a Manchester nel giorno di Yom Kippur 2 morti e 3 feriti ucciso anche il killer Arrestati 2 complici | | È terrorismo
Attacco nel giorno di Yom Kippur a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Un uomo ha accoltellato e investito con l'auto i fedeli davanti alla sinagoga di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Gli agenti della polizia di Manchester hanno sparato e colpito l'uomo che questa mattina, prima con un'auto e poi con un coltello, ha ucciso due persone che si erano recate in sinagoga a Crumpsall, Manchester, per lo Yom Kippur. La Greater Manchester Polic
Attacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Riporta ansa.it
Ebrei sotto assedio in Europa: dall’attacco alla sinagoga di Manchester agli arresti di Berlino - Attacco terroristico a Manchester nel giorno di Yom Kippur: due morti davanti a una sinagoga, l’assalitore ucciso dalla polizia. Come scrive panorama.it