Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un’aggressione davanti a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’ Inghilterra. La Bbc riferisce che l’aggressore, che ha utilizzato un’auto e poi un coltello per colpirli, è stato ucciso dalla polizia. Andy Burnham, sindaco dell’area metropolitana di Manchester, ha definito l’episodio “ grave ” e ha spiegato che “il pericolo sembra essere passato”, consigliando però di “evitare la zona” dove si è verificata l’aggressione. Secondo le ricostruzioni, gli agenti della polizia di Manchester hanno sparato e colpito l’uomo che, prima con un’auto e poi con un coltello, ha ferito le quattro persone che si erano recate in sinagoga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco davanti a una sinagoga a Manchester: quattro i feriti, ucciso l’aggressore