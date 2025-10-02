Attacco davanti a una sinagoga a Manchester | quattro i feriti ucciso l’aggressore Starmer rientra d’urgenza

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un’aggressione davanti a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’ Inghilterra. La Bbc riferisce che l’aggressore, che ha utilizzato un’auto e poi un coltello per colpirli, è stato ucciso dalla polizia. Andy Burnham, sindaco dell’area metropolitana di Manchester, ha definito l’episodio “ grave ” e ha spiegato che “il pericolo sembra essere passato”, consigliando però di “evitare la zona” dove si è verificata l’aggressione. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

