Attacco davanti a una sinagoga a Manchester | quattro i feriti ucciso l’aggressore Starmer rientra d’urgenza
Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un’aggressione davanti a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’ Inghilterra. La Bbc riferisce che l’aggressore, che ha utilizzato un’auto e poi un coltello per colpirli, è stato ucciso dalla polizia. Andy Burnham, sindaco dell’area metropolitana di Manchester, ha definito l’episodio “ grave ” e ha spiegato che “il pericolo sembra essere passato”, consigliando però di “evitare la zona” dove si è verificata l’aggressione. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: davanti - sinagoga
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga: "4 feriti". Aggressore ucciso dalla polizia
Attacco davanti a una sinagoga a Manchester: quattro i feriti, ucciso l’aggressore
I droni russi colpiscono il centro città a Dnipro. L’edificio che si vede qui davanti è il Menorah center, sede del centro culturale ebraico e della sinagoga - X Vai su X
"LIVORNO E' DIVENTATA UNA CITTA' ANTISEMITA": DURA REZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA-ISRAELE ALLO STRISCIONE PROPAL DAVANTI ALLA SINAGOGA | di Simone Consigli È durissima la reazione della presidente dell’associazione Italia-Isr - facebook.com Vai su Facebook
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga: "4 feriti". Aggressore ucciso dalla polizia - Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Come scrive ilgiornale.it
Attacco con coltello davanti a una sinagoga a Manchester durante lo Yom Kippur - Un attacco con coltello si è verificato giovedì 2 ottobre 2025 davanti alla sinagoga Heaton Park di Manchester, nel giorno dello Yom Kippur, la festività ebraica più sacra dell'anno. Scrive msn.com