Le vittime sono state accoltellate fuori da una sinagoga. Quattro feriti gravi. Ucciso l’assalitore, che prima aveva travolto dei passanti con l’auto e indossava una cintura sospetta. La polizia: «È terrorismo, arrestati due presunti complici». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Attacco antisemita a Manchester: due morti

Condanno con fermezza l’attacco alla comunità ebraica di #Manchester nel giorno di #YomKippur. Ogni atto di violenza antisemita è un attacco all’Europa e alla sua democrazia. Alle famiglie e alla comunità ebraica la mia vicinanza. - X Vai su X

Gli agenti della polizia di Manchester hanno sparato e colpito l'uomo che questa mattina, prima con un'auto e poi con un coltello, ha ucciso due persone che si erano recate in sinagoga a Crumpsall, Manchester, per lo Yom Kippur. La Greater Manchester Polic - facebook.com Vai su Facebook

Attacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Secondo ansa.it

