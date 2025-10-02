Una mattinata di preghiera a Manchester si è trasformata in dramma: un uomo, dopo avere investito alcuni fedeli con un’auto, ha ferito almeno quattro persone con un coltello davanti alla sinagoga di Heaton Park, nel quartiere di Crumpsall. L’intervento armato della polizia ha fermato l’aggressore, ritenuto deceduto. Reazioni a caldo e clima della città Mentre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Attacco alla sinagoga di Manchester, quattro feriti: assalitore ucciso