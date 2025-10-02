Due persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini sull’ attacco alla sinagoga ortodossa di Manchester, tempio frequentato dai fedeli askhenaziti. Lo ha reso noto Laurence Taylor, vicecapo dell’antiterrorismo britannica, coinvolta ufficialmente nelle indagini accanto alla Greater Manchester Police. Si tratta di due presunti complici dell’uomo che prima si è lanciato con un’auto sulla folla e poi ha attaccato con un coltello, uccidendo due persone e ferendone altre tre in modo grave. L’uomo, che è stato abbattuto dalla polizia e indossava una cintura esplosiva, è stato identificato. Ma il suo nome resta per ora coperto dal riserbo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Attacco alla sinagoga di Manchester, arrestati due presunti complici dell’attentatore