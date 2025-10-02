Attacco alla Flotilla D' Acierno | È arrivato il momento di mobilitare tutto il paese

“La Global Sumud Flotilla è stata ieri sera attaccata dall’esercito israeliano, che ha abbordato varie imbarcazioni durante la notte “sequestrando” gli attivisti a bordo. La Flotilla rappresenta un momento concreto di mobilitazione dal basso per provare a rompere il blocco illegale che Israele. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Quindi, oggi…: la Flotilla schifa l’appello di Mattarella, rifiuta la mediazione e decide di tirare dritto? Bene. Allora se la sbrighino da soli e tanti saluti. - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Spagna, 'attacco a Flotilla è crimine contro diritto internazionale' - La ministra del Lavoro e vice primo ministro spagnola, Yolanda Díaz, ha definito l'attacco alla flottiglia "un crimine contro il diritto internazionale" e ha chiesto a Isr ... Si legge su lanuovasardegna.it

Attacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave Fasan in soccorso: “Assistenza agli italiani”. Tajani media per gli aiuti a Gaza coinvolgendo Pizzaballa - Dopo l’attacco contro almeno 7 barche della Sumud Flotilla, colpite con l’impiego di droni in acque internazionali al largo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it