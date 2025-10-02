Momenti di terrore questa mattina davanti alla sinagoga ortodossa di Heaton Park a Crumpsall, nel nord di Manchester, dove un uomo ha investito alcuni passanti con un veicolo e poi ha accoltellato diverse persone. Il bilancio è di quattro feriti, secondo quanto confermato dalla polizia del Greater Manchester e dal sindaco Andy Burnham. L’allarme è scattato alle 9:31 locali (10:31 in Italia), quando un passante ha chiamato i soccorsi segnalando l’aggressione. In pochi minuti sul posto sono arrivate le pattuglie armate della polizia, che hanno aperto il fuoco contro l’attentatore, neutralizzandolo alle 9:38. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Attacco a una sinagoga ortodossa di Manchester: quattro feriti, attentatore neutralizzato dalla polizia