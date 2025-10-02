Attacco a una sinagoga di Manchester quattro feriti e accoltellatore ucciso
E’ di 4 feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto oggi dinanzi a una s inagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Lo riferisce il sindaco Andy Burnham, citato dalla Bbc, la quale precisa inoltre che l’accoltellatore è stato colpito dal fuoco della polizia. Gli accoltellamenti avvenuti oggi a Manchester si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
