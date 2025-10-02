Attacco a una sinagoga di Manchester due morti e altrettanti feriti | ucciso pure l' accoltellatore Arrestate due persone
E’ di due morti e altrettanti feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto oggi dinanzi a una s inagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Anche il presunto aggressore è stato ucciso, abbattuto dal fuoco della polizia. I morti quindi salgono a tre. Gli accoltellamenti avvenuti oggi a Manchester si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: sinagoga - manchester
Manchester, accoltellati vicino alla sinagoga
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga
Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti
#Tg2000, #2ottobre 2025 - ore 14.55 #Manchester #Sinagoga #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #scioperogenerale #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Copenaghen #Putin #Ucraina #Aurelia #PapaLeoneXIV #Migranti #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Gli agenti della polizia di Manchester hanno sparato e colpito l'uomo che questa mattina, prima con un'auto e poi con un coltello, ha ucciso due persone che si erano recate in sinagoga a Crumpsall, Manchester, per lo Yom Kippur. La Greater Manchester Polic - facebook.com Vai su Facebook
Attacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Secondo ansa.it
Attacco a una sinagoga di Manchester, due morti e altrettanti feriti: ucciso pure l'accoltellatore. Arrestate due persone - E’ di due morti e altrettanti feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto oggi dinanzi a una s inagoga ortodossa di Manchester, nel nord ... Segnala gazzettadelsud.it