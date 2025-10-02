Attacco a una sinagoga di Manchester due morti e altrettanti feriti | ucciso pure l' accoltellatore Aggressore aveva cintura | Attenti è una bomba

E’ di due morti e altrettanti feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto oggi dinanzi a una s inagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Anche il presunto aggressore è stato ucciso, abbattuto dal fuoco della polizia. I morti quindi salgono a tre. Gli accoltellamenti avvenuti oggi a Manchester si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

attacco sinagoga manchester dueAttacco a una sinagoga a Manchester, due morti - Due persone sono morte in seguito al sospetto attacco terroristico avvenuto davanti a una sinagoga nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur a Crumpsall, quartiere ... Riporta libero.it

attacco sinagoga manchester dueManchester, attacco ad una sinagoga: due le vittime. Ucciso l’attentatore - Due persone sono morte in seguito a un attacco con coltello compiuto vicino a una sinagoga nel nord di Manchester. Come scrive ecovicentino.it

