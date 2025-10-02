Attacco a una sinagoga di Manchester due morti e altrettanti feriti | ucciso pure l' accoltellatore Aggressore aveva cintura | Attenti è una bomba
E’ di due morti e altrettanti feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto oggi dinanzi a una s inagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra. Anche il presunto aggressore è stato ucciso, abbattuto dal fuoco della polizia. I morti quindi salgono a tre. Gli accoltellamenti avvenuti oggi a Manchester si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: sinagoga - manchester
