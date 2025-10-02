Attacco a una sinagoga a Manchester Tre i morti compreso l’aggressore
A Manchester, in Gran Bretagna, nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur, è avvenuto un attacco a una sinagoga. Tre i morti, compreso l’aggressore. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: sinagoga - manchester
Manchester, accoltellati vicino alla sinagoga
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga
Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti
Rivedi l'ultima edizione del @Tg2000 - #2ottobre #Manchester #Sinagoga #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #scioperogenerale #Gaza #Israele #Hamas #Netanyahu #Copenaghen #Putin #Ucraina #PapaLeoneXIV #Migranti - X Vai su X
Sky tg24. . A Manchester un uomo ha aggredito con un coltello quattro persone vicino a una sinagoga. L’aggressione è avvenuta a Middleton Road, a Crumpsall, il giorno dello Yom Kippur. L’aggressore è stato colpito e ucciso dai poliziotti a guardia dell’edific - facebook.com Vai su Facebook
Attacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Segnala ansa.it
Ebrei sotto assedio in Europa: dall’attacco alla sinagoga di Manchester agli arresti di Berlino - Attacco terroristico a Manchester nel giorno di Yom Kippur: due morti davanti a una sinagoga, l’assalitore ucciso dalla polizia. panorama.it scrive