Attacco a una sinagoga a Manchester Tre i morti compreso l’aggressore

A Manchester, in Gran Bretagna, nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur, è avvenuto un attacco a una sinagoga. Tre i morti, compreso l’aggressore. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

attacco sinagoga manchester treAttacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Segnala ansa.it

attacco sinagoga manchester treEbrei sotto assedio in Europa: dall’attacco alla sinagoga di Manchester agli arresti di Berlino - Attacco terroristico a Manchester nel giorno di Yom Kippur: due morti davanti a una sinagoga, l’assalitore ucciso dalla polizia. panorama.it scrive

