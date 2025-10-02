Attacco a una sinagoga a Manchester due morti
Roma, 2 ott. (askanews) - Due persone sono morte in seguito al sospetto attacco terroristico avvenuto davanti a una sinagoga nel giorno della festività ebraica dello Yom Kippur a Crumpsall, quartiere a nord di Manchester, da parte di un uomo che è stato colpito a morte dalla polizia. Lo ha riferito oggi la Greater Manchester Police. L'uomo ritenuto l'attentatore è stato raggiunto dal fuoco degli agenti armati della polizia e sarebbe anch'egli deceduto. Tuttavia, la polizia ha precisato che al momento non è possibile confermarne ufficialmente la morte a causa di problemi di sicurezza legati ad alcuni oggetti sospetti che aveva con sé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
