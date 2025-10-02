Attacco a sinagoga di Manchester | 4 persone accoltellate Ucciso l’aggressore

Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967. I media britannici sottolineano come l'attacco - la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire - e' avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festivita' sacra per gli ebrei L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

attacco sinagoga manchester 4Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga: "4 feriti". Aggressore ucciso dalla polizia - Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Riporta ilgiornale.it

attacco sinagoga manchester 4Attacco a una sinagoga a Manchester, 4 feriti. Ucciso l'aggressore - E' di 4 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Riporta ansa.it

