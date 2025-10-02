Attacco a sinagoga di Manchester | 4 persone accoltellate Ucciso l’aggressore

Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967. I media britannici sottolineano come l'attacco - la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire - e' avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festivita' sacra per gli ebrei L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

