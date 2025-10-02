Attacco a Manchester Starmer | scioccato più polizia nelle sinagoghe
Roma, 2 ott. (askanews) - E' "scioccante" ha detto il primo ministro britannico Keir Starmer, commentando l'attacco a una sinagoga a Crumpsall, quartiere a Nord di Manchester, dove sono rimaste uccise due persone. Gli agenti hanno sparato all'uomo che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe lanciato con un'auto contro alcune persone che si erano radunate fuori dalla sinagoga di Heaton Park nel giorno sacro ebraico dello Yom Kippur, poi avrebbe accoltellato alcuni passanti: secondo la polizia ci sono anche tre feriti "gravi". In alcuni video condivisi sui social si vedono gli agenti armati pronti a entrare in azione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
