Gli organizzatori dell’ATP Masters 1000 di Shanghai riservano una gradita sorpresa all’azzurro Jannik Sinner, campione in carica: nel media day lo stesso tennista italiano riceve l’onore di svelare una statua in terracotta che lo raffigura. Jannik Sinner viene rappresentato ovviamente con racchetta e cappellino, ma per il resto le sembianze riportano alla mente il celeberrimo esercito di terracotta. Nel video postato sui profili social del torneo l’azzurro esclama: “ Sembra sicuramente più forte di me “. L’azzurro si mostra poi gradevolmente sorpreso e divertito per l’omaggio ricevuto e non si sottrae ai fotografi, posando accanto alla statua: il campione uscente inizierà la propria difesa del titolo sabato 4 ottobre nel match del secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Shanghai 2025, una statua di terracotta celebra Jannik Sinner