ATP Shanghai 2025 il tabellone di doppio | presenti Bolelli Vavassori e Darderi con Cerundolo

E’ stato sorteggiato il tabellone di doppio maschile del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: ai nastri di partenza ci sarà una sola coppia tutta italiana, quella composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che sono accreditati della testa di serie numero 4. Al via anche Luciano Darderi, il quale, però, giocherà assieme all’argentino Francisco Cerúndolo. Per la coppia italiana, inserita nella parte alta del tabellone, l’esordio sarà contro l’australiano John Peers ed il polacco Jan Zieli?ski, mentre negli ottavi di finale potrebbe esserci l’incrocio con il kazako Alexander Bublik e lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Shanghai 2025, il tabellone di doppio: presenti Bolelli/Vavassori e Darderi con Cerundolo

In questa notizia si parla di: shanghai - tabellone

Luca Nardi accede al tabellone principale di Shanghai: Joao Fonseca dà forfait

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale

ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X

Sorteggiato il tabellone del Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione al via giovedì. - facebook.com Vai su Facebook

ATP Shanghai 2025, il tabellone di doppio: presenti Bolelli/Vavassori e Darderi con Cerundolo - E' stato sorteggiato il tabellone di doppio maschile del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: ai nastri di partenza ci sarà una sola coppia tutta ... Segnala oasport.it

Il tabellone dello Shanghai Masters 2025: con chi giocano Jannik Sinner e gli altri italiani · Tennis ATP - Sorteggiato il tabellone singolare dello Shanghai Masters 2025, in programma dal 1° al 12 ottobre: scopri di seguito tutte le partite degli italiani. Da olympics.com