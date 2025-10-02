Atletica | prima i master poi l’omaggio a Rossano Lelli Castenaso gran festa per i 50 anni del club
Un doppio appuntamento per celebrare il mezzo secolo di storia dell’ Atletica Castenaso. Si comincia domenica 5 ottobre con i campionati italiani master di cinque chilometri su strada. Si prosegue la domenica successiva, 12 ottobre, con la camminata di Castenaso con arrivo e premiazione nella nuova pista ’ Rossano Lelli ’, a otto corsie. E per l’occasione, quando si ricorderà Rossano, che per due mandati, dal 1992 al 2000, fu il numero uno della Fidal Emilia-Romagna, ci sarà anche il presidente della federatletica, Stefano Mei. Ieri, intanto, la presentazione della kermesse di domenica 5 con l’assessore allo sport di Castenaso, Pier Francesco Prata, il presidente dell’Atletica Castenaso Massimo Assirelli, la consigliera federale Fidal Ester Balassini e la delegata provinciale, Lisa Giuliani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
