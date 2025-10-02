atletica prato top con under 18 e ragazzi

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’ Atletica Prato, protagonista sia alle finali nazionali di società Under 18 di serie B a Mondovì, sia al Trofeo delle Province Ragazzi a Pisa. "Siamo contenti – commenta il direttore generale Cristian Andreana –. La doppia qualificazione, maschile e femminile, alle finali nazionali Under 18 è già di per sé un traguardo che certifica la crescita della nostra società. Aver conquistato tre ori è risultato importante in prospettiva". A brillare in Piemonte sono stati Damiano Ferrari, oro nel peso con 14,61 e argento nel martello con 61,49 (a soli 8 cm dall’oro), ed Elbenazar Ogemo, primo nei 110 hs con 14"67 e quarto nell’asta con 3,60. 🔗 Leggi su Lanazione.it

