Atletica Paralimpica Italia da sogno a Nuova Delhi | Cicchetti è oro mondiale nel salto in lungo
Nuova Delhi, 2 ottobre 2025 – Arrivano ancora medaglie preziose dai Mondiali di Atletica Paralimpica, in svolgimento a Nuova Delhi, in India. Gli Azzurri salgono sul podio con Marco Cicchetti, che dopo il bronzo vinto nei 100 metri, replica il podio personale nel salto in lungo T44, stabilendo il nuovo record europeo. L’Azzurro lo fa con la misura di 6,98 (centrata per ben due volte in finale) e mette l’oro del titolo iridato al collo: “È stata una gara bellissima, sono campione del mondo! Sono felicissimo, anche se lo sono solo al 99% perché mancava davvero poco ai 7metri. È stata la mia gara migliore di sempre perché non ho mai saltato così tanto e oggi invece ho stabilito tre volte il record europeo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: atletica - paralimpica
