Atletica Marco Cicchetti vola con il record europeo | oro ai Mondiali paralimpici quinta perla per l’Italia

Marco Cicchetti ha fatto saltare il banco e ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo (categoria T44) ai Mondiali di atletica paralimpica, in corso di svolgimento al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi (India). L’azzurro si è imposto con il nuovo record europeo, volando a 6.98 metri in occasione del terzo tentativo, acme di una serie che ha proposto un altro 6.98 alla quinta prova, un 6.97 al sesto assalto, un 6.93 alla quarta. Il nostro portacolori ha operato uno splendido sorpasso ai danni del nepalese Dzimitry Bartashevich (6.90), mentre la medaglia di bronzo è finita al collo dello srilankese Indika Gamage (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

