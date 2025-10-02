Atletica ai Campionati Italiani Cadetti sbocciano gli azzurri del futuro | i primi nomi già balzati all’occhio

I Campionati Italiani Cadetti di atletica andranno in scena nel weekend del 4-5 ottobre allo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio. Sarà la località toscana a ospitare la rassegna riservata agli under 16, a cui si partecipa indossando i colori della propria rappresentativa regionale. La 52ma edizione della manifestazione prevede la messa in palio di 36 titoli e dei Trofei per Regioni, sarà la Lombardia a difendere il titolo nella classifica combinata dopo il successo dello scorso anno a Caorle. L’evento è riservato ai nati nel 2010 e nel 2011 (dunque si parla di quindicenni e quattordicenni, con qualche tredicenne se venuto al mondo negli ultimi tre mesi del 2011), sono pervenute più di 900 iscrizioni a dimostrazione dell’ottima salute di cui gode il movimento tricolore: tra chi scenderà in pista in pedana a Viareggio ci saranno sicuramente i protagonisti del prossimo futuro con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

