Atitech nasce a Olbia il nuovo polo dei jet privati | 16 mln di investimenti e fino a 330 assunzioni

Un nuovo grande investimento che ha arricchito la gamma dei servizi offerti nel campo della manutenzione aeronautica, creando in Sardegna un Centro di eccellenza per i jet privati. Domani, venerdì 3 ottobre, la Costa Smeralda farà da palcoscenico alla presentazione del nuovo Polo di Business Aviation di Atitech, la più grande MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendente nel mercato EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), con quartier generale presso l’Aeroporto di Napoli-Capodichino. L’evento “Where Sky Meets Sea. The New Standard in Executive Aviation”, organizzato presso il CPH Pevero Hotel di Porto Cervo, a partire dalle ore 15:30, riunirà autorità nazionali e locali, esponenti del mondo aeronautico, dell’interior design, della nautica e dell’imprenditoria, con un intervento video di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, per condividere i nuovi progetti dell’azienda sull’aeroporto di Olbia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

