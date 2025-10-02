Atalanta vs Como sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il derby lombardo mette in palio punti preziosi per alimentare le ambizioni europee delle due squadre. Atalanta vs Como si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso la New Balance Arena ATALANTA VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi, dopo un avvio complicato, hanno trovato una certa continuità. Attualmente la squadra di Juric si trova al sesto posto con 9 punti, a tre distanze dalla vetta. In caso di vittoria sul Como, si porterebbe a ridosso delle prime posizioni, rilancoando la propria candidatura per un posto nella prossima Champions League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Como, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Atalanta-Como, il pronostico: 1 e Over 2.5 per un derby sentitissimo - Como sfida valida per il turno numero sei della Serie A 2025 2026, previsto alla New Balance

Como: un altro derby lombardo alle porte con l'Atalanta - 1 ovvero con Butez tra i pali, difesa a quattro con Valle sulla corsia destra, Posch su quella di sinistra e Diego Carlos e Ramon centrali, centrocampo con Perrone e