Atalanta è vera emergenza in difesa | Juric spera nel recupero di Hien
Otto infortunati più De Roon squalificato, contro il Como solo Djimsiti e Ahanor sono sicuri. Il tecnico potrebbe essere costretto al cambio di modulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: atalanta - vera
Pedullà su Lookman: «La realtà vera è una, inconfutabile: l’Atalanta chiedeva e chiede ancora quei soldi all’Inter…»
Calciomercato Inter (Sky), muro Atalanta per Lookman? Altro che Sancho, la vera alternativa è un’altra!
«Pasalic fa esplodere il Gewiss Stadium. » L’Atalanta si è tolta un peso enorme, riuscendo finalmente ad avere la meglio su quel Bruges che nelle ultime sfide era stato una vera spina nel fianco. La vittoria è arrivata in rimonta: prima il rigore di Samardzic, poi l - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta, è vera emergenza in difesa: Juric spera nel recupero di Hien - Otto infortunati più De Roon squalificato, contro il Como solo Djimsiti e Ahanor sono sicuri. Secondo gazzetta.it
Atalanta, piena emergenza in difesa verso la Juventus: le ultime dall'infermeria - L'Atalanta si avvicina alla super sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus in una vera e propria emergenza infortuni. Lo riporta tuttomercatoweb.com