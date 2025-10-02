Atalanta-Como sabato 04 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Sabato sera al Gewiss Stadium va in scena la sfida fra Atalanta e Como, due squadre che cercano continuità per provare a dare l’assalto alle zone alte della classifica. La Dea è in grande crescita nelle ultime settimane, come dimostrano i risultati, e fin qui è ancora imbattuta in campionato. La squadra di Juric ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: atalanta - como
Violenza ultrà sull?Autostrada del Sole: «Calci, pugni, cinghiate e fumogeni». Maxi-rissa tra tifosi di Como e Atalanta, autogrill nel caos
Le altre lombarde di serie A. Boom Atalanta, solo mille tessere disponibili in vendita libera. Como in stand-by, la Cremonese parte lunedì con la prelazione
Count down serie A, le milanesi a caccia del Napoli. Incognite Juve e Atalanta, Como outsider
.@SerieA | Le formazioni ufficiali di @atalanta-@Como_1907: Sulemana e Lookman davanti; Fabregas schiera dal 1’ Baturina e Nico Paz - X Vai su X
I 18 convocati per #AtalantaComo The 18 called up for Atalanta-Como presented by @isybank #GoAtalantaGo ? - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta – Como: ecco le formazioni ufficiali - Como: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A ... generationsport.it scrive
DIRETTA Serie A, Atalanta-Como: segui la cronaca LIVE - L'Atalanta di Juric affronta il Como di Fabregas nell'anticipo di Serie A. Scrive calciomercato.it