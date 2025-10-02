Atalanta Bellanova fuori per tre settimane | salterà anche l’Italia

Bergamo, 2 ottobre 2025 – Piove sul bagnato, in termini di infortuni, per l'Atalanta che perde anche Raoul Bellanova per una ventina di giorni. Il 25enne laterale milanese, uscito claudicante alla fine del primo tempo della sfida di Champions contro il Bruges, ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. L'esterno classe 2000 dovrebbe rientrare il 25 nella trasferta di Cremona oppure nella successiva sfida del 28 contro il Milan: Bellanova dovrà anche rinunciare all'attesa convocazione della Nazionale italiana di Gattuso per i prossimi impegni azzurri di ottobre.

