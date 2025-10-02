Atalanta Bellanova e Kossounou fuori contro il Como Emergenza difesa

CALCIO. L’esterno (lesione) dovrebbe star fuori tre settimane, il centrale (edema muscolare) forse meno. Se Hien non dovesse rientrare, nel reparto arretrato disponibili solo Djimsiti e Ahanor. Il match sabato 4 ottobre alle 20,45 alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

