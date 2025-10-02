Atalanta Bellanova e Kossounou fuori contro il Como Emergenza difesa
CALCIO. L’esterno (lesione) dovrebbe star fuori tre settimane, il centrale (edema muscolare) forse meno. Se Hien non dovesse rientrare, nel reparto arretrato disponibili solo Djimsiti e Ahanor. Il match sabato 4 ottobre alle 20,45 alla New Balance Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: atalanta - bellanova
Paola ha detto sì: Bellanova presto sposo, fiori d’arancio in casa Atalanta
Atalanta, altri due stop: Kossounou salta il Como, Bellanova out tre settimane
Atalanta, Bellanova fuori per tre settimane: salterà anche l’Italia
Atalanta, Bellanova fuori per tre settimane: salterà anche l’Italia - X Vai su X
Pessime notizie in casa Atalanta: lesione per Bellanova ed edema muscolare per Kossounou: l'esterno italiano rimarrà fuori almeno due settimane, mentre il centrale di difesa rischia fino ad 1 mese di stop Vai su Facebook
Infortunati Atalanta, non solo Bellanova e Kossounou: il punto sull’infermeria - Inizio di stagione sicuramente positivo per l'Atalanta di Ivan Juric che è reduce dalla vittoria per 2- Lo riporta fantamaster.it
Atalanta, infortunio Kossounou e Bellanova: il primo verdetto in vista del Como - Trapela preoccupazione dall'infermeria nerazzurra dopo i recenti ko di Kossounou e Bellanova. Secondo fantamaster.it