Atalanta altri due stop | Kossounou salta il Como Bellanova out tre settimane

Zingonia. Si allunga la lista degli infortunati in casa Atalanta. Per la partita contro il Como, Ivan Juric non avrà a disposizione neanche Raoul Bellanova e Odilon Kossounou, infortunati nel match contro il Brugge di martedì 30 settembre e sottoposti a seguito agli esami strumentali. Per l’esterno destro, uscito all’intervallo dopo essersi già fermato a metà primo tempo dopo uno scatto sulla destra, è stata riscontrata una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. La prognosi in questo caso è di tre settimane: salterà sicuramente la partita di sabato 4 ottobre, ma verosimilmente anche il match del 19 ottobre contro la Lazio, mentre sarà da valutare l’eventuale recupero per la sfida del 22 ottobre contro lo Slavia Praga in Champions League. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

