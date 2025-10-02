Atalanta altri due stop | Kossounou salta il Como Bellanova out tre settimane
Zingonia. Si allunga la lista degli infortunati in casa Atalanta. Per la partita contro il Como, Ivan Juric non avrà a disposizione neanche Raoul Bellanova e Odilon Kossounou, infortunati nel match contro il Brugge di martedì 30 settembre e sottoposti a seguito agli esami strumentali. Per l’esterno destro, uscito all’intervallo dopo essersi già fermato a metà primo tempo dopo uno scatto sulla destra, è stata riscontrata una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. La prognosi in questo caso è di tre settimane: salterà sicuramente la partita di sabato 4 ottobre, ma verosimilmente anche il match del 19 ottobre contro la Lazio, mentre sarà da valutare l’eventuale recupero per la sfida del 22 ottobre contro lo Slavia Praga in Champions League. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: atalanta - stop
Lookman Inter, stiramento al polpaccio per il centravanti della Dea: saranno 15 giorni di stop per l’attaccante dell’Atalanta
Lookman Inter, stop definitivo: i nerazzurri si fermano a 45 milioni, nuova rottura con l’Atalanta
Colonia già in forma campionato: l'Atalanta ne prende 4. Primo stop per Juric
Maurizio Lorenzi. scope music · Mystery Suspense (Soundtrack). STOP ALLE SCENEGGIATE! Tu hai altre da suggerirmi? #juventusatalanta #juventus #atalanta #mckennie #simulazioni Atalanta Bergamasca Calcio Lega Serie A Juventus #malo #mauriziolor - facebook.com Vai su Facebook
No stop per la #Juventus: Atalanta appena passata ma i pensieri sono già al Villarreal Ne parliamo alle 18 con il dir @romeoagresti e @glauc_o di @twotalkstv ?https://youtube.com/live/HmIqxYvmFWY… - X Vai su X
Atalanta, lesioni muscolari per Bellanova e Kossounou: stop di tre settimane - Kossounou, invece, ha un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare, cioè incompleta e riguardante solo una parte di tessuto, del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Lo riporta ecodibergamo.it
Atalanta, doppio stop: lesione all'adduttore per Bellanova, edema al bicipite per Kossounou - Altre brutte notizie per Juric e per l'Atalanta: si ferma Raul Bellanova, che ha rimediato nella gara di Champions contro il Brugge una lesione muscolo- Riporta tuttomercatoweb.com