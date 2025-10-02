Atac Gian Luca Spitella nuovo direttore della comunicazione
Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico romano, ha annunciato la scelta di Gian Luca Spitella come nuovo direttore della comunicazione e relazioni esterne, ruolo affidato al termine di una selezione pubblica avviata mesi fa sul portale aziendale. Giornalista professionista, 57 anni, laureato in Scienze Politiche, Spitella vanta oltre vent’anni di attività nella comunicazione istituzionale e d’impresa. Negli ultimi sette ha guidato la comunicazione di Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ottenendo anche il Premio Ischia 2023. Ha iniziato il suo percorso con Il Sole 24 Ore per poi ricoprire incarichi di consulenza e responsabilità in associazioni d’impresa come Confservizi, Federutility e Utilitalia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
