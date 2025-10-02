Ast | Antonella Bundu ha firmato il protocollo per l’informazione Porterò in Regione le istanze delle giornaliste e dei giornalisti

“La nostra è una firma convinta e porteremo avanti, all’interno del Consiglio regionale, proprio questa necessità: quella di avere una stampa libera e giornaliste e giornalisti tutelati”. Così Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per “Toscana Rossa”, dopo aver firmato il protocollo per l’informazione con Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana. Il documento è . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ast: Antonella Bundu ha firmato il protocollo per l’informazione. “Porterò in Regione le istanze delle giornaliste e dei giornalisti”

In questa notizia si parla di: antonella - bundu

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Elezioni regionali 2025, Antonella Bundu è la candidata per la lista Toscana Rossa

Toscana Rossa presenta la sua lista, Antonella Bundu punta alla Regione

“In un video che invita alla partecipazione al Remigration summit a #Livorno il 4 ottobre 2025 viene spiegato che il luogo è stato scelto per due ragioni: la storia #antifascista e comunista della città e la candidatura di Antonella #Bundu alle elezioni regionali de - facebook.com Vai su Facebook

Una serata di confronto politico con Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa alle prossime elezioni regionali - X Vai su X

Ascoli, l’Ast picena puntella il suo organico: assunzioni e proroghe per 64 persone - ASCOLI L’Ast picena ha avviato gli iter per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato, tramite mobilità, concorsi e graduatorie esistenti, e per la proroga di ... Si legge su msn.com

Assunzioni Ast: "Piano per garantire turnover e assistenza" - L’Ast di Ascoli avvia un piano di assunzioni e proroghe che coinvolge complessivamente 64 unità di personale. Lo riporta msn.com