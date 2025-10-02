Ast | Antonella  Bundo ha firmato il protocollo per l’informazione Porterò in Regione le istanze delle giornaliste e dei giornalisti

“La nostra è una firma convinta e porteremo avanti, all’interno del Consiglio regionale, proprio questa necessità: quella di avere una stampa libera e giornaliste e giornalisti tutelati”. Così Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per “Toscana Rossa”, dopo aver firmato il protocollo per l’informazione con Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana. Il documento è . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

