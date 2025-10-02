Assunzioni sospese in Comune il Pd | Solidarietà ai 30 dipendenti che pagano il grave errore di un centrodestra inadeguato
La mancata approvazione del bilancio consolidato nel giorno in cui lo si sarebbe per legge dovuto fare, il 30 settembre, con il conseguente blocco delle assunzioni che ha costretto a rispedire a casa 30 nuovi dipendenti del Comune, vincitori di concorso, che a lavori si sono presentati il 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
