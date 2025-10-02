Assunzioni e mobilità interna al Comune socialisti critici | Inopportuno in campagna elettorale
“È inopportuno, in piena campagna elettorale, indire concorsi, procedure di mobilità interna e assumere nuove unità tramite scorrimento di graduatorie dello scorso anno”. Ad affermarlo è il consigliere comunale Mino Di Chiara, capogruppo e segretario cittadino del Psi, voce critica nella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
