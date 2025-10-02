Assisi lite furibonda in un centro d’accoglienza | bastonate morsi e spunta un coltello

Due richiedenti asilo denunciati per lite violenta in un centro di accoglienza ad Assisi: motivi di convivenza alla base dell'aggressione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Assisi, lite furibonda in un centro d’accoglienza: bastonate, morsi e spunta un coltello

In questa notizia si parla di: assisi - lite

Lite al centro di accoglienza di Assisi: morsi e bastonate tra due stranieri. Denunciati Vai su Facebook

Assisi, lite furibonda in un centro d’accoglienza: bastonate, morsi e spunta un coltello - Due richiedenti asilo denunciati per lite violenta in un centro di accoglienza ad Assisi: motivi di convivenza alla base dell'aggressione. virgilio.it scrive

Lite in un centro di accoglienza ad Assisi: denunciati un 32enne camerunese e un 34enne marocchino - L’allarme è partito dalla responsabile della struttura, che ha segnalato al 112 un’aggressione in corso: uno degli ospiti, ubriaco e armato di coltello, stava minacciando un altro residente ... Da corrieredellumbria.it