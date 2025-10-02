Assisi lite furibonda in un centro d’accoglienza | bastonate morsi e spunta un coltello

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due richiedenti asilo denunciati per lite violenta in un centro di accoglienza ad Assisi: motivi di convivenza alla base dell'aggressione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

assisi lite furibonda in un centro d8217accoglienza bastonate morsi e spunta un coltello

© Notizie.virgilio.it - Assisi, lite furibonda in un centro d’accoglienza: bastonate, morsi e spunta un coltello

In questa notizia si parla di: assisi - lite

assisi lite furibonda centroAssisi, lite furibonda in un centro d’accoglienza: bastonate, morsi e spunta un coltello - Due richiedenti asilo denunciati per lite violenta in un centro di accoglienza ad Assisi: motivi di convivenza alla base dell'aggressione. virgilio.it scrive

assisi lite furibonda centroLite in un centro di accoglienza ad Assisi: denunciati un 32enne camerunese e un 34enne marocchino - L’allarme è partito dalla responsabile della struttura, che ha segnalato al 112 un’aggressione in corso: uno degli ospiti, ubriaco e armato di coltello, stava minacciando un altro residente ... Da corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Assisi Lite Furibonda Centro