Asset russi Orban | Ungheria non toccherà i soldi di altri non siamo ladri

Imolaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orban: “Asset russi? Non siamo ladri, non li tocchiamo” “La spiegazione del premier belga è stata molto educativa. L’Ungheria non toccherà mai i soldi di altri, non siamo ladri”. Lo ha detto il premier Viktor Orban parlando con i cronisti in merito alla proposta Ue dell’uso di asset russi immobilizzati. Cremlino: “Sui nostri asset la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Asset russi, Orban: “Ungheria non toccherà i soldi di altri, non siamo ladri”

