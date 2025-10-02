Asset russi Orban | Ungheria non toccherà i soldi di altri non siamo ladri

Orban: “Asset russi? Non siamo ladri, non li tocchiamo” “La spiegazione del premier belga è stata molto educativa. L’Ungheria non toccherà mai i soldi di altri, non siamo ladri”. Lo ha detto il premier Viktor Orban parlando con i cronisti in merito alla proposta Ue dell’uso di asset russi immobilizzati. Cremlino: “Sui nostri asset la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

