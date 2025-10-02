Assalto pro Pal alle stazioni Scontri in centro a Roma | bottiglie contro la polizia

Sono iniziate le prime proteste da parte de "l'equipaggio di terra" della Global Sumud Flotilla, che come promesso ha iniziato a " bloccare tutto " non appena è stata data la notizia dell'approzzio di Israele alle barche che si stanno dirigendo verso Gaza. " Vi chiediamo di continuare a mobilitarvi e di bloccare il Paese ", è stato l'appello di Arturo Scotto, parlamentare del Partito democratico, in diretta video dalla Flotilla con la delegazione Pd del Basso Molise e Termoli. " Parlano di pace e portano lo scontro in Italia, fermando i treni e danneggiando migliaia di lavoratori. Non sono pro-Pal: sono pro-caos e vanno fermati, puniti e multati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

