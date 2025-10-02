Assalto alle Ogr di Torino in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I manifestanti del corteo Pro Palestina hanno assaltato le Officine Ogr che ospitano l'Italian Tech Week, distrutti gazebo e maxi schermi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

assalto alle ogr di torino in 200 dal corteo devastano officine dove era previsto summit bezos von der leyen

© Notizie.virgilio.it - Assalto alle Ogr di Torino, in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen

In questa notizia si parla di: assalto - torino

Torino, assalto a Nicolussi Caviglia: il Venezia chiede 10 milioni. Juve spettatrice interessata

Zhegrova Juve, i bianconeri preparano l’assalto! Un dettaglio facilita l’approdo a Torino: passaporto, cifre e tutto quello che c’è da sapere

Assalto al compro oro di corso Torino: presi i rapinatori

assalto ogr torino 200Devastate Officine Torino, domani Bezos e Von der Leyen - al quale stanno partecipando oltre ventimila persone contro il blocco della Flotilla - Si legge su msn.com

assalto ogr torino 200Proteste e le manifestazioni in tutto il Paese Nella notte occupato Palazzo Nuovo, scontri alla stazione di Porta Nuova Un manifestante ha lanciato una bicicletta contro la ... - Le prime proteste mercoledì sera, la mobilitazione proseguirà con due cortei in giornata e lo scioper ... Lo riporta torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Ogr Torino 200