Assalto alle Ogr di Torino in 200 dal corteo devastano Officine dove era previsto summit Bezos-von der Leyen

I manifestanti del corteo Pro Palestina hanno assaltato le Officine Ogr che ospitano l'Italian Tech Week, distrutti gazebo e maxi schermi.

Scontri tra ProPal e polizia a Torino. E a Roma torna Ultima Generazione. Assalto all'aeroporto di Caselle: lancio di pietre e bottiglie, due agenti feriti. Gli attivisti provano a incatenarsi al Senato, tredici portati in Questura. Dopo la «fatwa» contro Il Tempo

Le manifestazioni di ieri nelle varie città italiane contro l'assalto israeliano a Gaza City, stop al genocidio. Foto dalle manifestazioni di Roma, Napoli, Milano, Bologna, Padova, Torino

Devastate Officine Torino, domani Bezos e Von der Leyen - al quale stanno partecipando oltre ventimila persone contro il blocco della Flotilla

Proteste e le manifestazioni in tutto il Paese Nella notte occupato Palazzo Nuovo, scontri alla stazione di Porta Nuova Un manifestante ha lanciato una bicicletta contro la ... - Le prime proteste mercoledì sera, la mobilitazione proseguirà con due cortei in giornata e lo scioper ...