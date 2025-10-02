Assalto alla sinagoga di Manchester | chi è l’attentatore e cosa sappiamo delle indagini Voleva fare una strage

Quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Londra, 2 ottobre 2025 – C’è la matrice terroristica dietro l’attentato alla sinagoga di Manchester, dove questa mattina un uomo ha  accoltellato diverse persone  durante le celebrazioni dello  Yom Kuppur,  una delle feste più sacre della comunità ebraica. Il bilancio è di  due morti e quattro feriti gravi: a perdere la vita è stato un membro della comunità ortodossa e lo stesso attentatore, ucciso dalla polizia. Tra i ricoverati anche il guardiano della sinagoga, tutti i feriti hanno riportato lesioni gravi.    L’allarme è scattato intorno alle 9.30 di questa mattina, quando l’aggressore si è avventato con la sua auto su un gruppo di persone, poi è sceso dalla vettura e ha iniziato ad accoltellare i passanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

assalto alla sinagoga di manchester chi 232 l8217attentatore e cosa sappiamo delle indagini voleva fare una strage

© Quotidiano.net - Assalto alla sinagoga di Manchester: chi è l’attentatore e cosa sappiamo delle indagini. “Voleva fare una strage”

In questa notizia si parla di: assalto - sinagoga

assalto sinagoga manchester 232Attacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Secondo ansa.it

assalto sinagoga manchester 232Manchester, attentato in sinagoga. Investe quattro fedeli e poi li accoltella: 3 morti. “State lontani, ha una bomba nella cintura”. Re Carlo: “Scioccato” - È successo oggi nel giorno di Yom Kippur, una delle festività ebraiche più sacre. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Assalto Sinagoga Manchester 232