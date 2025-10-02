Assalto alla sinagoga di Manchester | chi è l’attentatore e cosa sappiamo delle indagini Voleva fare una strage

Londra, 2 ottobre 2025 – C’è la matrice terroristica dietro l’attentato alla sinagoga di Manchester, dove questa mattina un uomo ha accoltellato diverse persone durante le celebrazioni dello Yom Kuppur, una delle feste più sacre della comunità ebraica. Il bilancio è di due morti e quattro feriti gravi: a perdere la vita è stato un membro della comunità ortodossa e lo stesso attentatore, ucciso dalla polizia. Tra i ricoverati anche il guardiano della sinagoga, tutti i feriti hanno riportato lesioni gravi. L’allarme è scattato intorno alle 9.30 di questa mattina, quando l’aggressore si è avventato con la sua auto su un gruppo di persone, poi è sceso dalla vettura e ha iniziato ad accoltellare i passanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

