Assalto alla sinagoga di Manchester | chi è l’attentatore e cosa sappiamo delle indagini Voleva fare una strage
Londra, 2 ottobre 2025 – C’è la matrice terroristica dietro l’attentato alla sinagoga di Manchester, dove questa mattina un uomo ha accoltellato diverse persone durante le celebrazioni dello Yom Kuppur, una delle feste più sacre della comunità ebraica. Il bilancio è di due morti e quattro feriti gravi: a perdere la vita è stato un membro della comunità ortodossa e lo stesso attentatore, ucciso dalla polizia. Tra i ricoverati anche il guardiano della sinagoga, tutti i feriti hanno riportato lesioni gravi. L’allarme è scattato intorno alle 9.30 di questa mattina, quando l’aggressore si è avventato con la sua auto su un gruppo di persone, poi è sceso dalla vettura e ha iniziato ad accoltellare i passanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il video di un testimone mostra agenti di polizia britannici che puntano le pistole contro qualcuno steso a terra, davanti alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it
++ Attacco sinagoga Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso ++ (ANSA) - LONDRA, 02 OTT - E' di 4 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra.
Attacco fuori da una sinagoga a Manchester, due i morti. Ucciso anche l'aggressore, aveva una cintura esplosiva addosso - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco. Secondo ansa.it
Manchester, attentato in sinagoga. Investe quattro fedeli e poi li accoltella: 3 morti. “State lontani, ha una bomba nella cintura”. Re Carlo: “Scioccato” - È successo oggi nel giorno di Yom Kippur, una delle festività ebraiche più sacre. Lo riporta quotidiano.net