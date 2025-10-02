Asportazione della prostata per tumore alle Molinette un intervento restituisce l’erezione naturale

Dall’ospedale Molinette di Torino arriva una svolta nella chirurgia ricostruttiva urologica. “Per la prima volta al mondo è stato eseguito un innovativo intervento di ricostruzione dei nervi del pene capace di restituire l’erezione naturale a pazienti che hanno perso la potenza sessuale dopo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

