ASL di Avellino screening oncologici per la prevenzione del tumore alla mammella e al colon retto

Avellinotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo open day dell’Asl Avellino per la prevenzione oncologica presso il Distretto di Avellino. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” l’ASL di Avellino, insieme alla Regione Campania, promuove un programma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - screening

ASL di Avellino, Open Day per screening oncologici della mammella e del colon retto

Avellino, open day per lo screening della mammella e del colon retto

Asl di Avellino, ripartono le unità mobili per lo screening della mammella e della cervice uterina

asl avellino screening oncologiciScreening oncologici ad Avellino: Open Day sabato mattina al distretto di via Degli Imbimbo - Sabato 4 ottobre presso il Distretto Asl di Avellino in via degli Imbimbo, dalle ore 9 alle ore 13, sarà possibile sottoporsi allo screening della mammella e del colon retto: visite gratuite per gli . Da corriereirpinia.it

Carceri: Avellino, screening oncologici per detenuti - Dopo quelli nelle case circondariali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, l'Unità operativa tutela salute ha ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Asl Avellino Screening Oncologici